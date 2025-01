Ilrestodelcarlino.it - Domani torna. Michael Aiello

Doppia seduta di allenamento, ieri, per i bianconeri che preparano la sfida di domenica, all’Orogel Manuzzi, con il Cittadella. Assente il solo Siano alle prese con un problema alla caviglia. Oggi allenamento pomeridiano a Villa Silvia,seduta al mattino e sabato rifinitura, probabilmente direttamente allo stadio, tutto dipenderà dalle condizioni del prato dove sono in corso piccoli interventi di manutenzione sulle porzioni più rovinate. A dirigere Cesena-Cittadella, in programma domenica, all’Orogel Manuzzi (fischio d’inizio alle 17.15), è stato designato Santoro di Messina. Infine, per, dalla proprietà americana, è atteso l’arrivo a Cesena diche sarà allo stadio per assistere alla partita con i veneti.