Palermotoday.it - Disservizi continui della Rap in via Borrelli

Leggi su Palermotoday.it

Frazione residua conferita martedì 7 e plastica conferita mercoledì sera non ritirata dalla Rap in via. Il fatto che questisi verificano anche in altre zonecittà, non mi consola affatto in questo caso il mal comune perché non è mezzo gaudio. In definitiva ma.