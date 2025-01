Bubinoblog - DISCOVERY STA MEGLIO DI RAI E MEDIASET: “RECORD DI QUALITÀ, QUANTITÀ E VERI FUORICLASSE”

Ascolti danel 2024 per il gruppo Warner Bros.che, sottolinea una nota ufficiale, si conferma terzo editore nazionale e segna numeri da.“Il 9,4% di share nelle 24 ore, una crescita del +9% rispetto allo scorso anno. Crescita che raggiunge il +18% in prime time, grazie alla quale WBD è l’editore televisivo con la miglior performance tra tutti i broadcaster, facendo segnare numeri dain ogni singolo mese del 2024?.“Un successo spinto da Nove e Real Time, i canali che hanno avuto la maggiore crescita sia nelle 24 ore sia in prime time. Molto bene il portfolio anche sul target commerciale 25-54 anni: 12,1% di share nelle 24 ore e 10,8% di share in prima serata. In entrambe le fasce, WBD è l’editore che sale di più (rispettivamente +7% e +15% rispetto allo scorso anno)”, si spiega.