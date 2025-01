Fanpage.it - Dipendente Ama porta il pc in assistenza, scoperti migliaia di video con violenze su bimbe e neonate

Scoperta scioccante per un tecnico informatico, che ha trovato centinaia didisessuali su bambine enel pc di un cliente durante l'. UnAma 60enne è stato arrestato in flagranza ed è finito in carcere per detenzione di materiale pedopornografico.