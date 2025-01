Lalucedimaria.it - Desiderava sposarsi, oggi è suora e dona abiti da sposa nel Monastero di Santa Rita

Leggi su Lalucedimaria.it

Quando pensiamo aglida, la prima cosa che ci viene in mente è il prezzo che per molte è proibitivo. Ma c’è un luogo meraviglioso a Cascia, nel convento diche esaudisce il desiderio delle future spose. Allora bisogna rinunciare al proprio sogno d’amore solo perché l’abito costa tanto? Assolutamente no, . L'articolodaneldiproviene da La Luce di Maria.