De Vrij e Danilo a giugno | la pazza idea di Manna

Leggi su Dailynews24.it

Giovannistarebbe pensando di calare per l’estate il doppio colpo, nel caso in cui i due giocatori non dovessero arrivare nell’attuale finestra di calciomercato Sesembra un colpo difficile da vedere per l’estate, Desembra poter essere già più concreto per il Napoli. Il brasiliano dovrà necessariamente partire a gennaio, specialmente dopo .L'articolo De: ladi