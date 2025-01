Napolipiu.com - De Maggio: “Ho delle notizie di mercato, una riguarda Kvara”

Leggi su Napolipiu.com

De: “Hodi, una”">Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato importanti aggiornamenti sul futuro del georgiano e su due possibili obiettivi di.Novità importanti suldel Napoli arrivano dalla redazione di Radio Kiss Kiss. Il giornalista Valter De, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha svelato alcuni retroscena significativi sul futuro ditskhelia.“C’è un momento di grande difficoltà”, ha esordito De, “Il calciatore, ad oggi, non ha accettato la proposta di rinnovo presentata dal Napoli. Antonio Conte, in vista dell’estate, ha preteso la sua conferma e la società, per accontentarlo, ha formulato un’offerta importante, ma il giocatore al momento dice di no”.Il giornalista ha poi fatto chiarezza su due possibili obiettivi di: “Per quantoCasadei, posso confermare un timidissimo approccio tra Napoli e Chelsea.