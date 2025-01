D’Aprile Uil Scuola Rua | Denatalità? Un’opportunità per migliorare la scuola non per tagliare

Leggi su Orizzontescuola.it

Il calo demografico non deve essere una scusa perle risorse alla, ma un'occasione per investire in qualità dell'istruzione. È questa la posizione della UilRua, espressa dal segretario generale Giuseppein un'intervista all'Adnkronos.L'articolo(UilRua): “perla, non per” .