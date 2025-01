Forlitoday.it - Dalle medie alle superiori: ultimo open day per le famiglie al liceo classico

Sabato15 ilMorgagni di Forlì aprirà le porte ai ragazzi delle scuoleper l’incontro dedicato all’orientamento, in previsione dell'iscrizione per l’anno scolastico 2025/26. “Anche l’appuntamento vedrà protagonisti i nostri attuali studenti, in qualità “giovani.