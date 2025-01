Ilfoglio.it - Dal codice rosso all’immigrazione: quando il populismo penale fa disastri

Leggi su Ilfoglio.it

Nel primo semestre del 2024, rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, si è registrata una diminuzione del numero di omicidi con vittime di genere femminile (da 62 a 49, -21 per c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti