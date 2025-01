Sport.quotidiano.net - Dal campo. Mister Buscè ritrova. Langella e Parigi

In attesa di conoscere le prime mosse di mercato, il Rimini si concentra sul. Sabato i biancorossi saranno impegnati in casa del Pescara, ora terzo in classifica, dopo la sconfitta dello scorso turno contro la Torres., ma dovrà rinunciare a Lepri e Falbo, oltre a Gorelli. Insomma, difesa non esattamente con ampi margini di scelta per il tecnico del Rimini che, almeno in attacco, ritroverà il suo attaccante principe per la terza del girone di ritorno. Dicevamo del mercato. Il club biancorosso è a caccia di un attaccante, un difensore centrale e un centrocampista. Un uomo per reparto per andare a completare una rosa che ha perso qualche pezzo cammin facendo e che, in questo mercato invernale, potrebbe perderne qualche altro. Non sono esclusi dai giochi, infatti, possibili scambi.