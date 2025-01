Oasport.it - Dakar 2025, tappa di oggi Alula-Hail: orari, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Entriamo sempre più nel vivo della. Nella giornata odierna, infatti, andrà in scena la quinta frazione della “Corsa più dura del mondo” che, già nelle prime fasi, non ha lesinato in fatto di colpi di scena e spettacolo. Il tragitto verso la conclusione è ancora lunghissimo e, come tradizione, ogni metro sarà da sudarsi per i piloti.Laodierna sarà una di quelle che lasceranno il segno, senza ombra di dubbio, a livello di classifica generale. La carovana si muoverà daper 428 chilometri di prove speciali e appena 64 di trasferimento. Il deserto saudita sarà il grande protagonista dello stage con una notevole dose di chilometri di sabbia, specialmente nelle prime fasi.Come seguire l’evento in tv? La gara sarà trasmessa in tv su Eurosport, offrendo una sintesi quotidiana delle stage in