Crescita delle rimesse all' estero dagli stranieri in Italia nel terzo trimestre 2024

Accelera la, neldelinviate all'residenti in. Come emerge dai dati della Banca d'sono aumentate del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel secondolaera stata pari all'1,8%. Gli incrementi nei flussi verso i paesi dell'Asia (+7,1 per cento) e del Nord Africa e Vicino Oriente (+11,3 per cento), scrive Via Nazionale, "hanno più che compensato il caloinviate verso l'Africa sub-sahariana (-8,6 per cento) e i paesi dell'Unione europea (-8,9 per cento". Sulla base dei quattro trimestri terminanti in settembre, Bangladesh, Pakistan e Filippine si confermano i primi tre paesi beneficiaridall', avendo ricevuto rispettivamente il 16,0, il 7,6 e il 7% dei flussi in uscita.