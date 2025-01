Strumentipolitici.it - Corrado Augias, la cantonata del cattivo maestro

è il tipico esempio di ciò che non dovrebbe fare un analista e un giornalista professionalmente serio. Non può fare il tifoso.Nella puntata del programma Dimartedì in onda su La7, ha sarcasticamente bocciato senza appello il viaggio in Florida del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per incontrare il prossimo presidente americano Donald Trump.ha detto: È stata quella che a Roma si chiama una ‘ammazzata’. Due delle cinque ore sono state occupate dalla visione di un documentario, immaginiamoci quanto allegro, che legittimava l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Più tre ore di colloqui a capo dei quali non mi pare. E poi di nuovo sull’aereo con i generosi militari che l’hanno riportata a Ciampino”.E ha risposto cpsì alla domanda se ciò potesse tornare utile alla liberazione della giornalista Cecilia Sala detenuta in Iran: È stata una serata utile? Non lo so, credo di no.