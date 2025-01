Fanpage.it - Come è arrivato l’accordo tra Italia, Usa e Iran per liberare Cecilia Sala: il ruolo dei servizi segreti

Leggi su Fanpage.it

Le trattative per portare alla liberazione didal carcere di Evin, in, hanno coinvolto tanto la diplomazia ufficiale quanto i. L'accordo ha riguardato, ma anche gli Stati Uniti hanno dato il loro 'via libera'. Ecco quali sono state le tappe principali.