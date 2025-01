Anteprima24.it - Cna Salerno, più che positivo il bilancio di ‘MeraviglioSA’

Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver rappresentato per, per i turisti, per le famiglie la proposta di un Natale artigianale, ispirato ai valori della tradizione e alla diffusione dell’artigianato”. Con queste parole, Lucio Ronca, presidente provinciale di CNA, ha chiuso ildella seconda edizione di MeraviglioSA, la Città del Natale. A battenti ormai chiusi per le casette bianche ospitate a Piazza Sant’Agostino è tempo di celebrare, numeri alla mano, il successo dell’evento promosso dalla sigla che rappresenta l’artigianato, in collaborazione con Cciaa, Bottega San Lazzaro e Comune di.“L’iniziativa ha rappresentato anche quest’anno l’incrocio perfetto tra le nostre imprese che hanno avuto un’occasione in più di intercettare i turisti di Luci d’Artista e allo stesso tempo i visitatori che hanno accompagnato il loro percorso alla conoscenza della città, anche attraverso momenti di svago e di apprezzamento della nostra ricchezza culturale – ha fatto notare Simona Paolillo, Direttrice di Cna– il sorriso dei nostri artigiani e quello dei bambini affascinati dagli spettacoli offerti gratuitamente nell’area di Piazza Sant’Agostino sono il ritorno più prezioso con il quale chiudiamo questa edizione che è stata caratterizzata da tanti spunti di riflessione per il futuro”.