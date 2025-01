Ferraratoday.it - Cispadana, Rifondazione Comunista ribadisce che "questa scelta risulta obsoleta"

Leggi su Ferraratoday.it

"I recenti commenti entusiastici degli amministratori locali riguardo alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in concessione dell'autostrada del Brennero, presentato come soluzione per realizzare l'Autostradae la Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, evidenziano.