Romadailynews.it - Cina: Xizang, fase finale di ricerca e salvataggio post-sisma (2)

Leggi su Romadailynews.it

Xigaze, 09 gen – (AgenziaXinhua) – Dei soccorritori montano dei letti per i cittadini colpiti dal terremoto in un sito di reinsediamento in un villaggio della contea di Dingri a Xigaze, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello, ieri 8 gennaio 2025. Le operazioni disono entrate nelladopo che un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito la contea martedi’ mattina, ha dichiarato ieri il governo regionale.L’attenzione si e’ sata sul reinsediamento dei cittadini colpiti dale sulla ricostruzione-disastro, ha dichiarato Hong Li, a capo del dipartimento regionale per la gestione delle emergenze, durante una conferenza stampa.(Xin) Agenzia Xinhua