Cina: al via Fiera del libro di Pechino con 400.000 titoli in mostra

, 09 gen – (AgenziaXinhua) – Ladeldi2025 si e’ aperta oggi presso il Centro cinese di esposizioni internazionali, con oltre 400.000in, secondo gli organizzatori. Organizzato congiuntamente dalla Publishers Association of China e dalla Books and Periodicals Distribution Association of China, l’evento vanta una sala espositiva di 50.000 metri quadrati, che comprende sezioni specializzate per le scienze sociali, la tecnologia, la letteratura per bambini e le pubblicazioni educative. Per la prima volta, l’evento di quest’anno presenta una zona dedicata ai prodotti culturali e creativi, esponendo una gamma diversificata di prodotti come merchandising legato ai libri, articoli di cancelleria e collezioni d’arte. Durante ladel, si terranno una serie di interviste e campagne di promozione della lettura, oltre a piu’ di 400 attivita’ a tema.