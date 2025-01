Ilrestodelcarlino.it - Chi è la vittima dell’incidente sulla Persicetana fra auto e corriera, stava tornando dal lavoro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 gennaio 2025 – E’ Davide Felloni lamortale avvenuto ieri seraa Tavernelle d'Emilia, frazione di Calderara di Reno nel Bolognese: un tremendo schianto fra. Il 65enne nato a Ferrara e residente a Occhiobello, nel Rodigino, era alla guida di una Panda che, per cause da accertare, si è scontrata con unaextraurbana Cosepuri, in servizio per Tper, della linea 576. Da una prima ipotesi l'uomo potrebbe avere perso il controllo dell'in seguito a un colpo di sonno o un malore. Testimoni avrebbero infatti riferito che la Panda ha improvvisamente invaso la corsia opposta, schiantandosi contro il bus, il cui autista non ha potuto evitare l'impatto. Il 65enne, che a quanto risultaa casa dopo il, è deceduto sul colpo.