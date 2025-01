Centro storico di Latina affidati i lavori di riqualificazione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 gennaio 2025 –per ladeldi. Con una determina pubblicata nella giornata di ieri sono stati aggiudicati gli interventi per realizzare il progetto “, le radici del rinnovamento” che riguardano la sistemazione e l’arredo urbano del tratto pedonale di Corso della Repubblica, via Pio VI e via Eugenio Di Savoia. L’importo a base di gara era di 386mila euro, ma la ditta risultata vincitrice su 12 candidature ritenute idonee si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 29,8%.“Con il nuovo anno appena iniziato – afferma il Sindaco Matilde Celentano – l’amministrazione da me guidata mantiene la parola data, con fatti concreti, regalando alla città, dopo anni di attesa, unall’altezza delle aspettative, come merita la seconda città del Lazio.