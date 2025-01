.com - Cecilia Sala libera, Tajani “Orgoglioso per grande lavoro di squadra”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto lieto di poter condividere con voi oggi in quest'aula la gioia per la liberazione di Cecilia Sala e sono orgoglioso anche del grande lavoro di squadra che ha portato a questo risultato. Fin dall'inizio abbiamo lavorato tutti nella stessa direzione per riportare a casa in tempi brevi la nostra connazionale". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question Time alla Camera.