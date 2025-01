Leggo.it - Cecilia Sala, il racconto del carcere di Evin: i datteri, la prima sigaretta e il libro (a sorpresa) che le è stato dato in cella. «Lacrime quando ho visto il cielo»

«Come sto? Sono confusa e felicissima, mi devo riabituare, devo riposare. Questa notte non ho dormito per l'eccitazione e la gioia. Quella precedente per l'angoscia. Sto bene, sono.