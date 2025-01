Ilgiornaleditalia.it - Cecilia Sala è libera, e ora la troveremo giorno e notte in TV a spiegarci quanto è cattivo l'Iran...

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alcune considerazioni forse sgradite sul casoè statata: era nelle carceriiane dal 19 dicembre 2024. Come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Non possiamo non essere soddisfatti di questa notizia, che riguarda una nostra connazionale, rientrata in patria