Ildifforme.it - Cecilia Sala è in Italia: “È finito un incubo che è durato tantissimo”

Leggi su Ildifforme.it

Accompagnata dall'aereo C130 dell'Aeronautica militare, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre torna ufficialmente in; ora la giornalista sarà sentita dai Ros e poi potrà fare ritorno a casaL'articoloè in: “Èunche è” proviene da Il Difforme.