Sport.quotidiano.net - Cambia il calendario. Match con Cremona anticipato a sabato 1° febbraio al ‘Bigi’

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Legabasket ha ufficializzato date e orari delle partite di campionato del prossimoche precederanno la pausa per le Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 12 al 16. Nella 18esima giornata (3ª di ritorno) Reggio sarà la prima squadra a scendere in campo:1°alle 20 al PalaBigi arriverà, con la gara che sarà anche trasmessa da Eurosport 2 oltre che dal canale streaming di Dazn. I biancorossi torneranno poi in campo domenica 9, ma stavolta in trasferta, sul campo della Nutribullet Treviso. Palla a due prevista per le 16,30 e in esclusiva su Dazn, con capitan Vitali e compagni che affronteranno l’indimenticato ex Osvaldas Olisevicius. Qualora si qualificasse alla fase successiva della ‘Bcl’, entrambe le gare in questione potrebbero essere precedute dai primi due impegni del ‘Round 16’, il 28 gennaio e il 4