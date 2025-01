Inter-news.it - Calhanoglu a parte, per Venezia-Inter Inzaghi riflette su 3 opzioni

oggi, alla ripresa degli allenamenti dell’, si è allenato a. Dunque perva verso il forfait. Da capire su chi punterà: in ballo tre.OUT – Oggi l’si è allenata ad Appiano Gentile, dopo la batosta in finale di Supercoppa italiana contro il Milan il 6 gennaio. Simoneha registrato due buone notizie, ma anche una negativa (clicca QUI per leggere il report). Tra i giocatori allenati aovviamente Hakan. Nella giornata di ieri, il regista turco si è sottoposto a degli esami strumentali. Questi hanno evidenziato un’elongazione muscolare (leggi il comunicato ufficiale). Di conseguenza, perva verso il forfait. Tanto dipenderà nei prossimi due giorni, ma al massimo il turco potrà rientrare per la panchina, ma non scendere in campo dal primo minuto.