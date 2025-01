Novaratoday.it - Calciomercato, Novara sulle orme di Luca Zamparo del Vicenza

Leggi su Novaratoday.it

Ilsi prepara a rinforzare la rosa in questa sessione die punta in alto per il reparto offensivo. Il direttore sportivo Boveri, in una recente intervista, ha promesso l’arrivo di nuovi innesti per la squadra, con particolare attenzione a un attaccante in grado di fare la.