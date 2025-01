Lanazione.it - Busto di De Ranieri dedicato a Marco Polo. Donazione alla Cina

Ennesimo riconoscimento internazionale per lo scultore pietrasantino Dino Dee, di riflesso, per la tradizione artistica della Piccola Atene. La Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze ha infatti donato al Museo del Sichuan () ilin marmo che Deha(nella foto) come ulteriore impegno per promuovere l’italianità nel mondo. Larisale al 20 dicembre ed è il frutto della collaborazione tra la Fondazione e il ministero degli affari esteri, la direzione generale per la diplomazia culturale e il consolato generale d’Italia a Chongqing. In questo modo sono state arricchite le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di. L’opera di Decelebra l’eredità del viaggiatore, esploratore, scrittore e ambasciatore italiano e laha coinciso con l’inaugurazione della mostra ‘’Viaggio di conoscenze: ‘Il Milione’ die la sua eredità fra Oriente e Occidente’’, allestita al Museo del Sichuan.