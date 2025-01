Quotidiano.net - Box office 2024: crescita del 28% a Natale e ottimi risultati per il cinema italiano

Leggi su Quotidiano.net

Un +28% per il boxnel periodo natalizio (con una quota di mercato del 45% per i film italiani) e un'ottima partenza per il 2025 con un +10% da inizio anno. Sono fra i nuovi dati offerti dal presidente Cinetel Simone Gialdini nella conferenza stampa sui numeri delin sala nel"sostanzialmente in linea con il 2023 (-0,4% incassi; -1,3% presenze), anche inaspettati", vista l'offerta di prodotto internazionale condizionata dagli scioperi del 2023 e la competizione degli eventi sportivi estivi. Nelsi sono incassati 493.977.853 euro con 69.709.089 biglietti venduti, un risultato in linea con il 2023. Fondamentale il ruolo della stagione estiva che, favorita dalle iniziative promozionali e dalle attività di comunicazione diRevolution, è riuscita a registrare il miglior trimestre giugno-agosto nella storia del boxin termini di incassi (+0,2% rispetto al precedente record stabilito nel 2023).