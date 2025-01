Ilpiacenza.it - «Bisogna insistere nel depopolamento dei cinghiali»

Leggi su Ilpiacenza.it

«L’abbattimento da parte dei cacciatori diche pur non avendo sintomi si sono rivelati positivi dimostra che è diminuita la virulenza del virus della peste suina africana». Giampaolo Maloberti, consigliere comunale di Rivergaro, interviene in merito al caso accertato di Psa in un.