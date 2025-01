Spazionapoli.it - Billing al Napoli, accordo raggiunto: si attende solo la firma

Calcionotizie – Per Antonio Conte bisogna registrare degli importanti aggiornamenti che riguardanodel Bournemouth.Dopo la vittoria di sabato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina, ilè pronto per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, nella giornata di oggi in casa azzurra si è parlatodi calciomercato.Il nome che si è fatto di più è stato sicuramente quello di Khvicha Kvaratskhelia, visto che il PSG sarebbe pronto ad offrire la bellezza di 80 milioni per convincere ila cedere l’ex Dinamo Batumi. Tuttavia, oltre alla situazione del calciatore georgiano, quest’oggi si è parlato del probabilissimo nuovo acquisto azzurro: Philipdel Bournemouth., ilha inviato al Bournemouth i contratti dare: ecco tutti gli ultimi aggiornamentiIl centrocampista danese, di fatto, è sempre più vicino a diventare un giocatore del