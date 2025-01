Oasport.it - Big air, Flora Tabanelli in finale con qualche brivido a Kreischberg. Fuori Gremaud!

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta per. L’azzurra ha centrato in scioltezza la qualificazione per lain quel di, località dell’Austria che ospita questo weekend la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità big air. Una prova conpatema per il giovane talento emiliano, abile a fare la differenza nella seconda run raccogliendo la settima posizione.Nello specifico l’attuale leader della classifica generale ha inaugurato la sua prestazione con un salto non eccezionale con cui ha ricevuto la valutazione di 67.75 da parte della giuria, per poi salire prepotentemente di colpi alla seconda uscita, dove si è attestata sopra quota 90, segnando 91.00 (secondo punteggio più alto del lotto). Con una terza esecuzione da 72.75,ha così guadagnato un punteggio totale di 163.