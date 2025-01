Trevisotoday.it - Biblio Blues and Soul

Mavia (alias Silvia Losappio) e Gianni Vancini si esibiscono alArt, Food and Drink di via Diaz nel loro repertorio fatto di, black music, pop. Appuntamento, come di consueto, alle 20:00. Prenotazioni allo 0422 270575 (anche via whatsapp).