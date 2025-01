Imolaoggi.it - Bergoglio: “le fake news fomentano odio nel mondo”

Leggi su Imolaoggi.it

Città del Vaticano, 9 gen. – “Purtroppo, iniziamo questo anno mentre ilsi trova lacerato da numerosi conflitti, piccoli e grandi, più o meno noti e anche dalla ripresa di esecrabili atti di terrore, come quelli recentemente avvenuti a Magdeburgo in Germania e a New Orleans negli Stati Uniti. Vediamo pure che in tanti.