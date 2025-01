Ilfoglio.it - Bentornata Cecilia! La visita del direttore Cerasa e della vicedirettrice Peduzzi alla giornalista del Foglio

Leggi su Ilfoglio.it

Con un mazzo di fiori e la gioia di poterla riabbracciare, ilClaudioe laPaolaoggi sono andati a faredele di ChoraSala, rilasciata ieri dopo una detenzione di 21 giorni nel carcere di Evin, in Iran. Nella puntata di Stories uscita oggi, il podcast cheregistra ogni giorno per Chora, laha detto di essere confusa e felicissima. "Mi devo riabituare, devo riposare: questa notte non ho dormito per l'eccitazione, per la gioia, quella precedente per l'angoscia. Sto bene, sono molto contenta".