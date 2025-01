2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 18 gennaio: Sheila salva la vita a Kelly

Leggi su 2anews.it

dal 13 al 18lache stava annegando in mare. Steffy insiste nel difendere il marito e si dice certa dell’amore incondizionato che lui prova per lei. Non può dubitare del fatto che Finn non voglia avere più niente a che fare condopo che ha .