Fanpage.it - Bastian per la prima volta nel docu Ilary: “Non ci ha presentati Hunziker”, Blasi: “Per Isabel era il signore inglese”

L'amore trae il suoviene finalmente raccontato nella serie Netflix: come si sono conosciuti, come parlano tra loro, il rapporto con i figli e quello che entrambi provano l'uno per l'altro.