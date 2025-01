Autonomia, Calderoli "Governo al lavoro sul ddl delega per i Lep"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 86 del 2024, in particolare con riguardo alla genericità dei principi e criteri direttivi dellaper la determinazione dei LEP. Essa non ha tuttavia in alcun modo specificato la necessità della fonte primaria per la determinazione dei LEP (anzi richiamando casi già presenti nell’ordinamento di LEP definiti con fonte secondaria, a partire dai LEA), e ha piuttosto censurato l’ipotesi della contemporanea applicabilità di una fonte primaria e di una secondaria”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e l’, Roberto, nel corso del Question Time al Senato.“La Corte inoltre non ha in alcun modo condizionato l’attribuzione di forme e condizioni particolari disu singole materie alla previa determinazione (o persino finanziamento) dei LEP in tutte le materie – ha aggiunto -.