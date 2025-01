Udinetoday.it - Autoarticolato sfonda il casello con il rimorchio, svincolo chiuso

Incidente alautostradale di San Giorgio di Nogaro, nella mattinata di giovedì 9 gennaio. Dalle prime informazioni, intorno alle 10.30 un mezzo pesante in uscita dalla rotatoria della strada provinciale che porta verso l'imbocco autostradale, per cause ancora in corso di accertamento.