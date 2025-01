Avellinotoday.it - Auto in fiamme a Taurano: distrutta una Fiat Punto, indagini in corso

Leggi su Avellinotoday.it

in(AV): indagano i Carabinieri. Sono inda parte dei Carabinieri per l’incendio divampato questa notte a.Lehanno completamente distrutto unaparcheggiata in via Cluenzio.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della.