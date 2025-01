Fanpage.it - Auto colpita dal carico scivolato da un camion: muore medico ospedaliero livornese di 38 anni

Leggi su Fanpage.it

Marco Gini,38enne in forza alla farmacia ospedaliera di Livorno, è morto ieri mattina in un incidente stradale dopo essere uscito di strada con la sua, una Bmv, precipitando in un canale non lontano dalla Firenze Pisa Livorno.