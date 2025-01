Veneziatoday.it - Attraversa svelto in bici con la pioggia, 76enne urtato cade: ricoverato a Mestre

Leggi su Veneziatoday.it

È stata laa complicare l'mento di uno uomo incletta in via Fondaco, a Portogruaro, verso le 16.30 di oggi, giovedì 9 gennaio. L'uomo che era in sella, undel posto, lasciata la pista ciclabile conducendo correttamente a mano laperre la strada, con.