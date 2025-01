Oasport.it - ATP Adelaide, Paul e Auger-Aliassime in semifinale. Si ritira Kokkinakis

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di, uno dei tornei in corso di preparazione agli Australian Open, primo Slam dell’anno e obiettivo principale per tutti i giocatori in questo inizio di stagione. Agguanta lal’americano Tommy, testa di serie numero uno, che ha superato in due set l’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciannove minuti di gioco.Niente derby a stelle e strisce in, visto che ad affrontaresarà il canadese Felix. Il numero 29 del mondo si avvicina agli Australian Open nel migliore dei modi possibili, battendo in due set lo statunitense Marcos Giron per 7-6 6-3.Saràanche per il serbo Miomir Kecmanovic, che ha dominato contro il francese Benjamin Bonzi per 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco.