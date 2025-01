Udinetoday.it - Asu compie 150 anni e festeggia "aprendosi alla comunità"

Leggi su Udinetoday.it

Un secolo e mezzo di storia. L’Associazione Sportiva Udinese si appresta are i suoi primi 150. Da domani, venerdì10 gennaio, prenderà il via un anno intero di eventi per celebrare una delle società sportive più longeve non solo della regione Friuli Venezia Giulia, ma dell’Italia.