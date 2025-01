Liberoquotidiano.it - Assalto al commissariato a Torino: Ramy, il corteo degli antagonisti dichiara guerra alle forze dell'ordine

Leggi su Liberoquotidiano.it

Momenti di tensione durante ilche è in corso aperElgaml, il 19enne morto lo scorso 24 novembre a. Un gruppo di autonomi ha lanciatoe bombe carta contro undi polizia e uova con vernice. Lehanno chiuso le vie che portano verso il centro cittadino e sono stati lanciati contro di loro bottiglie di vetro. La manifestazione a cui partecipano centinaia di persone è organizzata dal Collettivo universitario autonomo, vicino all'area antagonista dei centri sociali. Alcune transenne sono state lanciate contro i carabinieri, schierati a protezione delpreso d', che per allontanare glihanno usato i manganelli. La tensione è durata alcuni minuti. Poi ilha ripreso a sfilare dirigendosi prima in piazza Castello e poi in via Roma, nel salotto buono del capoluogo piemontese.