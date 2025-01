Ilgiorno.it - Asilo chiuso per topi, stop fino a lunedì

Bambini all’insieme aia Casatenovo. Dopo aver appena riaperto la scuola media, che era stata chiusa per il crollo del soffitto dell’auditorium, il sindaco Filippo Galbiati ha dovuto chiudere la scuola dell’infanzia di Valaperta dove ieri mattina è stata riscontrata la presenza di. I piccoli alunni non sono stati rimandati subito a casa, ma oggi e domani l’restae le lezioni sono sospese. Durante la pausa i tecnici di una ditta specializzata in disinfestazioni, eseguiranno un intervento di derattizzazione. "A seguito del rinvenimento di tracce del passaggio di verosimili roditori nella scuola materna di Valaperta, nonostante le misure di derattizzazione in essere nei cortili e nell’edificio – spiega il sindaco -, ho disposto prudenzialmente la chiusura della scuolaa domenica".