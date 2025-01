Davidemaggio.it - Ascolti TV Total audience | Mercoledì 8 Gennaio 2025. GF passa dal 19.81% al 20.39% (+78K)

Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda e ultima puntata della miniserie Leopardi: il Poeta dell’Infinito ha interessato 3.673.000 spettatori pari al 20.67% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 conquista 2.710.000 spettatori con uno share del 20.39% (Night: 1.183.000 – 30.21%, Live: 655.000 – 19.6%, quello che è successo ieri, il video dell’uscita di protesta di Jessica Morlacchi). Su Rai2 l’esordio di Ritorno in Paradiso intrattiene 933.000 spettatori pari al 4.59%. A seguire The Bad Guy segna 248.000 spettatori con l’1.47%. Su Italia1 Mamma ho riperso l’aereo incolla davanti al video 1.613.000 spettatori (8.74%). Su Rai3 Respect segna 681.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Fuori dal Coroizza un a.m. di 918.000 spettatori (6.23%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.