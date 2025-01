Baritoday.it - Arrivano nuovi agenti per la Questura di Bari: 37 poliziotti da oggi in servizio

Leggi su Baritoday.it

Si rafforzano gli organici delladi. Dasono in37, provenienti da altre province d'Italia. Isaranno assegnati ai Commissariati e in, per il controllo del territorio, per le esigenze dell’Ufficio Immigrazione e degli Uffici.