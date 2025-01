Ilrestodelcarlino.it - Apertura straordinaria del percorso kneipp tra luminarie e magia

"Pieve Torina Illumina è stato un successo al di là di ogni aspettativa. Tantissimi coloro che, durante le festività natalizie, sono venuti qui per godere dele dell’illuminazione che ha reso ancor più magico il sentiero delle acque", afferma il sindaco Alessandro Gentilucci che annuncia un’anche questo fine settimana. "Decine di migliaia di persone sono venute a visitare l’albero e le luci di Natale, il mercatino e i vari eventi che abbiamo organizzato lungo il sentiero – ha aggiunto il primo cittadino –. Un Natale delle meraviglie con la slitta di Babbo Natale per la consegna dei doni ai più piccoli, la supertombola in diretta tv, il presepe vivente, la Befana con il coinvolgimento dei bambini e degli anziani. Per questo abbiamo deciso un’dell’illuminazione natalizia lungo il sentiero delle acque.